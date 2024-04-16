Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, teknik direktör konusuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Aybaba, "Sergen Yalçın ile şu an bir görüşme olmadı" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör konusuna dair açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Sergen Yalçın şu anda takım çalıştırıyor. Kendisi ile bir görüşmemiz olmadı. Bu durum etik olarak doğru olmaz."

"Dün oyuncuları tebrik ettim. 'Altıncı kez teknik direktör değiştirdiniz. Helal olsun' dedim."

"Elimizde kötü, çürümüş bir takım var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosunu görüyorsunuz, aradaki farkı kapatmak hiç kolay değil. Bu öyle 3-5 günde olacak bir iş de değil. Elimizden geleni yapıyoruz, transfer listemiz de buna göre şekilleniyor."