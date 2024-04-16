Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör konusuna dair açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
"Sergen Yalçın şu anda takım çalıştırıyor. Kendisi ile bir görüşmemiz olmadı. Bu durum etik olarak doğru olmaz."
"Dün oyuncuları tebrik ettim. 'Altıncı kez teknik direktör değiştirdiniz. Helal olsun' dedim."
"Elimizde kötü, çürümüş bir takım var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosunu görüyorsunuz, aradaki farkı kapatmak hiç kolay değil. Bu öyle 3-5 günde olacak bir iş de değil. Elimizden geleni yapıyoruz, transfer listemiz de buna göre şekilleniyor."