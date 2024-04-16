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Beşiktaş'tan şaşırtan hamle! Fenerbahçe'nin eski hocası geliyor Beşiktaş'ta Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Listesinde birçok isim bulunan siyah beyazlıların gündemine ise sürpriz bir hoca geldi. Yönetimin, geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe'de çalışan o teknik direktörü gündemine aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi) Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2024- 10:18 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024- 10:20









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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta liste kabarıyor. Portekizli teknik direktör Fernando Santos'la yolların ayrılmasının ardından yeni hoca konusunda ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş'ta iki Türk ve 4 yabancı hoca listede bulunuyor.

Öte yandan Kartal'ın son iki hocası Rıza Çalımbay ve Fernando Santos'a yapılan ödemelerle ilgili kulüpten bir açıklama yapıldı. İşte detaylar...