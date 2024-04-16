Beşiktaş'tan şaşırtan hamle! Fenerbahçe'nin eski hocası geliyor
Beşiktaş'ta Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Listesinde birçok isim bulunan siyah beyazlıların gündemine ise sürpriz bir hoca geldi. Yönetimin, geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe'de çalışan o teknik direktörü gündemine aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.04.2024- 10:18 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024- 10:20