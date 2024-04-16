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Beşiktaş'ta şok tartışma! Fernando Santos gitmeden önce... Beşiktaş'ta, Samsunspor maçında alınan 1-1'lik beraberlik sonrası Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı. Ancak siyah beyazlılarda, Karadeniz ekibiyle oynanan mücadele öncesi şok bir tartışmanın yaşandığı iddia edildi. Gelen habere göre teknik direktör Santos'un, takımın yıldızlarından o isimle sözlü tartışmaya girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi) Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2024- 14:30









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Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlılarda alınan bu sonucun ardından Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Fernando Manuel Fernandes Da Costa Santos'un sözleşmesi 14.04.2024 tarihi itibarıyla karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.