Beşiktaş'ta şok tartışma! Fernando Santos gitmeden önce...
Beşiktaş'ta, Samsunspor maçında alınan 1-1'lik beraberlik sonrası Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı. Ancak siyah beyazlılarda, Karadeniz ekibiyle oynanan mücadele öncesi şok bir tartışmanın yaşandığı iddia edildi. Gelen habere göre teknik direktör Santos'un, takımın yıldızlarından o isimle sözlü tartışmaya girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 16.04.2024- 14:30