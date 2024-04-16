Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) seçim kararına ilişkin, "Bu işlere sporun içinden gelen insanların gelmesi lazım. 'Ben iş adamıyım, gelip TFF'ye başkan olayım.' gibi bir durum yok." açıklamasını yaptı.

Bahçeşehir Üniversitesi Future Kampüs'te düzenlenen Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'nde asbaşkan Hüseyin Yücel'le birlikte oturuma katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yapay zekanın sporda daha fazla kullanılması gerektiğine dikkati çekti.

Teknolojinin ilerlemesine karşın insan faktörü olmadan bir yere varılamayacağının da altını çizen Arat, "VAR şu anda Türkiye'de çok önemli bir gündem konusu. Ben bugün gelirken Chat GPT'ye 'Bahçeşehir Üniversitesi'nde yapay zekayla ilgili konuşma yapacağım, bana bir konuşma hazırlar mısın?' dedim. Hangi konularla ilgilendiğimi sordu. Sonrasında bana 2 dakika içinde bir konuşma hazırladı." ifadelerini kullandı.

Sporda yapay zekayı kullananların spordan gelmesinin zorunlu olmadığına dikkati çeken Arat, şöyle devam etti:

"Kullanıcının tarafsız olması gerekir. Bugün bir futbolcunun ismini girdiğiniz zaman muhtemel sakatlıkları, koşu dakikaları, pasları gibi analizler ortaya çıkıyor. Muazzam bir gelişme var. En önemli konu datanın okunabilirliği. Teknik direktörler arasında bunları analiz edemeyenlerin çok şansı yok. Klasik yöntemlerin dışına çıkıldı. Bunu dünyada en iyi uygulayan kulüpler Manchester City, Liverpool, Barcelona, Arsenal'dir. Arsenal, yazılım şirketini satın almış ve 20-23 yaşındaki gençler bu yazılımı yönetiyorlar. Biz de Beşiktaş'ta bunu yapmak için çalışmalara başlayacağız, Arsenal ile de görüşeceğiz."

Sürdürülebilir yönetim hazırlığıyla göreve geldiklerini ve birçok konuyu değiştirmenin kolay olmadığını vurgulayan Arat, "Ama her şey dönüp dolaşıp futbol takımının aldığı sonuca dönüyor. Yani o top kaleye girmiyorsa, yaptıklarınızın pek değeri kalmıyor. Futbol takımımız bu sene talihsiz bir dönem geçiriyor. Bu dönemi atlatmak için de hazırlıklarımıza başladık. Teknik direktör ve oyuncu planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Zor bir durum olduğunu biliyoruz. Biz de bu zor durumu aşmak için göreve talip olduk. Zaten her şey yolunda gitseydi böyle bir seçim olmazdı. Spordan gelen tecrübeniz yoksa bu işlere hiç girmemek lazım. Zor günlerde ayakta kalabilmek önemlidir. Omuz omuza tüm arkadaşlarımızla bu mücadeleye devam ediyoruz. Sporda umutsuzluk olmaz. Sporda vazgeçme yoktur. O nedenle camiamız için doğrusu ne ise onu yapacağız. Burada bizi izleyen ezeli rakibimiz ve ebedi dostlarımızın taraftarlarına da başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

"SPORDA ÜMİTSİZLİK OLMAZ"

Teknik direktör Fernando Santos'la yolların ayrılmasının ardından yerli ve yabancı alternatifleri olduğunu ve gerekli çalışmayı yaptıklarını sözlerine ekleyen Arat, bütçe dışında hareket etmek istemediklerini söyledi.

Futbol takımının performans anlamında sıkıntılı bir süreç geçirdiğini de söyleyen Arat, şöyle konuştu:

"Antrenör değişikliği, tarihte olmadığı kadar yüksek sayıda. Bu sıkıntıları gizlemenin kimseye bir faydası yok. Ama başarılar, sıkıntıları büyük ölçüde çözümleyebilir. Önümüzde iki aşamalı bir kupa, bu kadar yakınken morali yüksek tutmalıyız. İyi bir takımımız var aslında ama moraller bozuk, adaptasyon sorunu var. Ama kupayı kazanınca ben durumun düzeleceğini düşünüyorum. Sporda ümitsizlik olmaz."

Türkiye Futbol Federasyonunun görevde olduğu süreçte başarılı olup olmadığıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Arat, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu soruyu yapay zekaya sordum şu anda, anlamakta zorlanıyor. TFF hatırlarsanız 'Hakem atamalarını yapay zeka yapacak.' demişti ama buna da müdahale ettiler. Biz yapay zekayı kullanırken müdahale etmemeliyiz. Yazılımcılar altyapıyı hazırlayabilirler, yöneticiler bu yapıyı yönlendirmeye kalkarsa güvenilirlik kaybolur. Güvenin kaybolduğu yerde seçimler çözümdür. Bunu her alanda düşünebilirsiniz. Burada eğer bir sıkıntı varsa seçimleri fazla uzatmadan gitmek yerindedir. Bu işlere sporun içinden gelen insanların gelmesi lazım. 'Ben iş adamıyım, gelip TFF'ye başkan olayım.' gibi bir durum yok. Bütün sıkıntıları bilmeniz lazım. Demokratik şekilde olmalı, çok aday olmalı. Kurullar atamayla gelmemeli. VAR'da yabancı hakem olması olumlu, bu da rekabetten geliyor. Türkiye'de federasyonlar içinde en iyi yönetilen federasyon, Türkiye Voleybol Federasyonu. Voleybolun içinden gelen bir federasyon. Dünyada takım sporlarında madalya şansı olarak gösterilen tek takım. Voleybol lisesini kurmuşlar, devamlı oyuncu çıkıyor. Bu da iyi yönetim ilkesinden kaynaklanıyor. Bir de futbolda harcanan paralara bakın. Buna kulüpler de dahil. Burada yönetimlerin revizyon yapması lazım, gençlerin devreye girmesi lazım. Başkan adayı için 'Şu kadar imza lazım' diyorlar. Bu imza tekelini bile vermemek lazım. Çıksın gençler aday olsun. Türkiye'deki en başarılı model olan voleybol federasyonunu herkesin takip etmesi lazım."