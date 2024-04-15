Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Nisan Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 19 Nisan Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı ekibin idmanını, asbaşkan Mete Vardar, futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, yönetim kurulu üyesi Burak Aslan ile futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da izledi.

Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.