Haberler Beşiktaş Haberleri BEŞİKTAŞ HABERİ: Fernando Santos'tan Al Musrati için şok rapor! Oynatmama sebebi belli oldu

BEŞİKTAŞ HABERİ: Fernando Santos'tan Al Musrati için şok rapor! Oynatmama sebebi belli oldu Beşiktaş'ın ara transferde dev bir bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı Al Musrati henüz beklentileri karşılayamamıştı. Fernando Santos'un fazla şans tanımadığı yıldız oyuncuyla ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Portekizli hocanın, Al Musrati'yi oynatmama sebebinin arkasında flaş bir sebep olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi) Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2024- 11:20









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Beşiktaş, Braga'dan transfer ettiği Al Musrati için 12 milyon Euro ödemiş ve kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmişti.

Siyah beyazlılar Ernest Muçi için de 10 milyon Euro'ya el sıkışılmış, Arnavut 10 numara da kulübün en pahalı 2. imzası olarak tarihe geçmişti.