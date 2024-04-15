BEŞİKTAŞ HABERİ: Fernando Santos'tan Al Musrati için şok rapor! Oynatmama sebebi belli oldu
Beşiktaş'ın ara transferde dev bir bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı Al Musrati henüz beklentileri karşılayamamıştı. Fernando Santos'un fazla şans tanımadığı yıldız oyuncuyla ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Portekizli hocanın, Al Musrati'yi oynatmama sebebinin arkasında flaş bir sebep olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 15.04.2024- 11:20