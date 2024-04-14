Fernando Santos'u topa tuttular! 'EURO 2016'dan sonra...'
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekipte bu mücadeleden sonra Teknik Direktör Fernando Santos ile yollar ayrıldı. Portekizli çalıştırıcı bu gelişmelerden sonra topla tutuldu. İşte detaylar...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Alınan bu başarısız sonucun ardından Fernando Santos taraftarlardan gelen istifa talebine "Görevimden ayrılmayacağım" şeklinde yanıt vermişti. Fakat yönetim Portekizli hoca ile yolların ayrılmasına karar verdi.
Milliyet'in haberine göre teknik adama daha önce görevde bulunduğu ülkeler olan Polonya ve Portekiz'de sert eleştiriler geldi.
Polonya basınında yer alan haberlerde şu ifadeler yer aldı:
"Fernando Santos kovuldu! Polonya'da bile daha çok kalmıştı. Tecrübeli teknik adam, Polonya milli takımıyla yaşadığı başarısız maceranın ardından bu kez Beşiktaş'ta başarısız oldu.
Beşiktaş'ta uzun süre çalışamadı. Fernando Santos kovuldu. Deneyimli antrenörün uzun süre bir yerde çalışma konusunda giderek artan sorunları var.
Portekizli, Boğaz'da üç aydan biraz fazla zaman geçirdi, ancak başarılı olamadı. Türkiye'deki dönemi, geçen sene çalıştırdığı Polonya milli takımına kıyasla neredeyse beş ay daha kısa sürdü."
Portekiz basını da teknik adamın görevine son verilmesine yer verdi.
Yer alan haberlerde, "Portekiz milli takımının esli teknik direktörü Türk kulübünde sadece üç ay geçirdi; Son beş haftadaki iki beraberlik ve üç yenilgi bardağı taşıran son damla oldu ve Beşiktaş'taki görevine son verildi.
Ocak ayında Türk kulübüyle sözleşme imzalayan Fernando Santos'un ayrılığı duyuruldu. Kararın nedenleri veya ana hatları açıklanmadı ancak bu gelişme üst üste gelen kötü sonuçların ardından geldi.
Beşiktaş'ta Fernando Santos için yolun sonu geldi. Eski Portekiz milli takımı teknik direktörü, takımı üst üste beş maç kazanamayınca Türk kulübü tarafından kovuldu." ifadeleri yer aldı.