Polonya basınında yer alan haberlerde şu ifadeler yer aldı: "Fernando Santos kovuldu! Polonya'da bile daha çok kalmıştı. Tecrübeli teknik adam, Polonya milli takımıyla yaşadığı başarısız maceranın ardından bu kez Beşiktaş'ta başarısız oldu. Beşiktaş'ta uzun süre çalışamadı. Fernando Santos kovuldu. Deneyimli antrenörün uzun süre bir yerde çalışma konusunda giderek artan sorunları var.