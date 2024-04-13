Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlılar bu sonuçla birlikte üst üste 5. maçından 3 puanla ayrılamadı. Beşiktaşlı taraftarlar da Samsunspor müsabakasının ardından teknik direktör Fernando Santos'u istifaya davet ettiler. Portekizli hoca ise istifa seslerine yanıt verdi.

İŞTE O SÖZLER:

"İstifa etmeyi düşünmüyorum. İstifa düşüncem yok. "Türkçe bilmediğim için tezahüratların ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ancak sonuçlar böyle gidince bunlar doğal."

"Yönetim bana güvenirse, devam ederim. Ama çok şeyin değişmesi lazım. Çok büyük değişiklik lazım. Bunu da yapabileceğimi biliyorum. Sonuçlar kötü ama bu anlamda da bunu nasıl değiştirebileceğimizi, nasıl yapabileceğimizi biliyorum. Bunu yapabileceğime inanıyorum. Ben kupa finaline kadar buradayım. Kupayı alırsam, konuşuruz. Kupayı alamazsak daha farklı şeyler kendim de konuşurum"