Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar, 1-0 öne geçtiği maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrası tribünler, teknik direktör Fernando Santos'a tepki gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar, Samsunspor müsabakasının ardından Portekizli hocayı istifaya davet etti.
Alınan skor sonrası Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Tüpraş Stadyumu'nda acil toplantı kararı aldı. Gerçekleşen toplantıdan önemli karar çıkması gündemde.