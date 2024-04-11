"Oyuncu 4 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam talep etti, artı imza parası vardı. Çok yüksek bir rakam olduğu için Beşiktaş uygun görmedi. Şimdi Savic ile yeni bir görüşme yapacağız. 2025 yazına kadar sözleşmesi var; ama serbest çıkacak Atletico Madrid'ten, alacaklarını bırakacak."