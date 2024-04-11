Beşiktaş'tan İspanya'ya Savic çıkarması! İşte transfer formülü
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'in peşini bırakmıyor. Yönetim bu kez siyah beyazlılara olumlu yanıt veren Karadağlı stoper için İspanya'ya çıkarma yapacak. 2025'e kadar Atletico Madrid ile kontratı bulunan 33 yaşındaki oyuncunun transferi ise farklı bir formülle gerçekleşecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 11.04.2024- 06:40