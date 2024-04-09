Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi!

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Yılport Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.