Lige erken havlu atmıştı! Şimdi ise Beşiktaş'ı büyük tehlike bekliyor
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'e istediği gibi başlayamadı ve yarıştan erken koptu. Son olarak ligin 31. haftasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekibi büyük bir tehlike bekliyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar bu kritik maçtan 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.
Siyah-beyazlılar çok önemli 2 puanı sahada bırakırken alınan bu sonuç sonrası teknik direktör Fernando Santos eleştiri oklarını üzerine çekti.
Beşiktaş, Başakşehir ile berabere kalırken, ligdeki galibiyet hasreti de dört maça yükseldi. Bu sezon hedefini Süper Lig'de üçüncülük ve Türkiye Kupası olarak belirleyen Beşiktaş'ta dördüncü sıra da tehlikeye girdi.
Süper Lig'de üçüncü sıradaki Trabzonspor'un 52 puanı bulunuyor. Şu anda dördüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın ise 47 puanı var.
Beşiktaş'ın arkasından Kasımpaşa (46), Rizespor (45) ve Başakşehir (43) sıralanıyor.