Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'e istediği gibi başlayamadı ve yarıştan erken koptu. Son olarak ligin 31. haftasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekibi büyük bir tehlike bekliyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Başakşehir ile berabere kalırken, ligdeki galibiyet hasreti de dört maça yükseldi. Bu sezon hedefini Süper Lig'de üçüncülük ve Türkiye Kupası olarak belirleyen Beşiktaş'ta dördüncü sıra da tehlikeye girdi.