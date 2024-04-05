Emniyetli oynayacaksan o topu ısır ama o golü yeme! Herkese bir adam ver ama o golü yeme.

Aboubakar iyi pozisyonda değil, Cenk de değil... Genç Semih Kılıçsoy'u da sol açığa atıyorsun o da orada körleniyor. Halbuki ortada oynasa hem rakip tehlikeli, hem takım için avantaj. Semih Kılıçsoy, golde asisti yaptı bir topu da direkten gitti.