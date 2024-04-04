Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Siyah beyazlılar zorlu rakibiyle 1-1 berabere kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekibin golünü 16'ncı dakikada Omar Colley kaydetti. Başakşehir'e 1 puanı getiren golü ise 90+5'inci dakikada Emirhan İlkhan attı.

1'nci dakikada Başakşehir'de ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in içeriye çevirdiği topa iyi yükselen Josef'in kafa vuruşunda topu kaleci Mert Günök kornere çeldi.

16'ncı dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Sol kanatta topla buluşan Muçi, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine doğru ortaladı. Ön direğe düşen topu Semih Kılıçsoy kafayla arka direğe doğru gönderdi. Kale önüne gelen topu Colley tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

27'nci dakikada Başakşehir Piatek ile gole yaklaştı. Sol kanatta Davidson'un pasıyla topla buluşan Dubois, ceza sahası içerisine doğru ortaladı. Topa iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten dışarıya çıktı.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

51'inci dakikada Beşiktaş'ta Mert Günok sakatlandı. Oyun Başakşehir yarı sahasında devam ederken topsuz alanda kendisini yere bırakan Mert Günok, göğsünün üzerini tutarak bir süre yerde bekledi. Sağlık ekiplerinin saha içinde müdahalesinin ardından kenara gelen Mert Günok, yaklaşık 3 dakika sonra yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.

68'inci dakikada Beşiktaş'ta ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

82'nci dakikada Başakşehir etkili geldi. Davidson'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Berkay Özcan'ın kontrolü sonrası kaleyi cepheden gören bir noktadan sert şutunda topu kaleci Ersin Destanoğlu çeldi.

86'ncı dakikada Beşiktaş Semih Kılıçsoy ile gole yaklaştı. Ceza yayının çevresinde Muleka, pasını tekte Muçi'ye aktardı. Muçi de gelen topu ceza soldan sahası içerisine doğru koşan Semih Kılıçsoy'a gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden ayak içi vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

90+4'üncü dakikada ceza sahası sağ çaprazında Piatek'in şutunda Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.

90+5'inci dakikada Başakşehir eşitliği yakaladı. Sağ taraftan Pelkas'ın kullandığı kornerde altıpasın birkaç adım gerisinde iyi yükselen Emirhan İlkhan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

OMAR COLLEY 6'NCI GOLÜNÜ ATTI

Süper Lig'de en çok gol atan stoper konumunda yer alan Beşiktaş'ta Omar Colley, 16'ncı dakikada Başakşehir ağlarına gönderdiği golle siyah-beyazlı formayla bu sezonki 6'ncı golünü kaydetti. Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda en golcü 5'inci isim olan 31 yaşındaki Gambiyalı stoper, aynı zamanda siyah-beyazlı takımda Süper Lig'de attığı 5 golle en golcü isimler arasında Cenk Tosun ile 2'nci sırayı paylaşıyor. İlk sırada ise 10 lig golüyle Semih Kılıçsoy bulunuyor.

MERT GÜNOK DEVAM EDEMEDİ

Başakşehir - Beşiktaş mücadelesinin 51'inci dakikasında siyah-beyazlı ekipte kaleci Mert Günok sakatlandı. Oyun Başakşehir yarı sahasında devam ederken topsuz alanda kendisini yere bırakan Mert Günok, göğsünün üzerini tutarak bir süre yerde bekledi. Sağlık ekiplerinin saha içinde müdahalesinin ardından kenara gelen 35 yaşındaki tecrübeli file bekçi, yaklaşık 3 dakika sonra yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.

KRZYSZTOF PIATEK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Başakşehir'in 28 yaşındaki Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, Beşiktaş mücadelesinin 14'üncü dakikasında orta alanın gerisinde Necip Uysal'a yaptığı faul sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Piatek, Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak Pendikspor - Başakşehir karşılaşmasında cezası sebebiyle forma giyemeyecek.