Fernando Santos'tan Al Musrati açıklaması!

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Maç öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Son 3 maçta aldığımız sonuçlardan sonra bir reaksiyon göstermek zorundayız. Gaziantep maçı gerçekten kötüydü. O maçı bir kenara koyarsak, Galatasaray ve Antalyaspor maçında iyi oynamıştık. Özellikle Antalyaspor maçının ikinci yarısı. Oradaki oyun, takımın verdiği reaksiyon çok iyiydi. Ben oyuncularımdan orada bıraktığımız yerden devam etmelerini bekliyorum. İyi hazırlandık. Oyuncularıma güveniyorum."

"Al-Musrati çok kaliteli bir oyuncu. Beşiktaş'a çok fayda sağlayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sakatlık yaşadı, biraz uzak kaldı. Hemen maç ritmini yakalaması kolay olmuyor. O nedenle böyle bir karar aldım."

"Antalyaspor maçının ikinci yarısındaki kadroya yakın bir kadro bu. Dediğim gibi, bugün oyuncularımdan iyi bir reaksiyon bekliyorum. O maçtaki ikinci yarıdaki performansı bekliyorum. O yüzden böyle bir kadro düşündüm."