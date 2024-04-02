Beşiktaş’ın, Hollanda Ligi takımlarından Ajax forması giyen Steven Berghuis’e senelik Rachid Ghezzal’ın da aldığı rakam olan 2.25 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Takvim'in haberine göre, Siyah Beyazlılar'ın geçtiğimiz hafta yeniden da temaslara başladığı Ajax'ın Hollandalı yıldızı Steven Berghuis'le görüşmelerini ilerlettiği ve oyuncuya resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

FARK 750 BİN EURO

Siyah beyazlı kurmayların Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın kontratndaki tarifeyi Berghuis'e de teklif ettiği ve oyuncuya 2 milyon 250 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdiği belirlendi. Hollandalı yıldızın da Siyah-Beyazlılar'dan senelik 3 milyon Euro ve imza parası talep ettiği de gelen haberler arasında. 32 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 26 maçta 7 gol, 10 asiste imza attı. Berghuis'in Hollanda ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen takımdan ayrılmak istediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor