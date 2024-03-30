Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ligin 31. hafta karşılaşmasında deplasmanda karşı karşıya geleceği RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yaptığı antremanla sürdürdü. İşte detaylar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 1 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.