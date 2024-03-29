İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un da bu oyuncuyu istediğini yönetime ilettiği de gelen haberler arasında. Berghuis'in piyasa değeri her ne kadar 8 milyon Euro olsa da kulübü Ajax ile sadece 1 yıllık sözleşmesinin kalmış olması Siyah-Beyazlı kurmaylara daha uygun bir fiyatta anlaşma imkanı sağlayabilir.