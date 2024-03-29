TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın veliahtını buldu!
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları büyük bir titizlikle sürüyor. Kadro yapılanması konusunda hassas davranan siyah-beyazlılar, sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın alternatifini buldu. İşte detaylar...
Yeni sezonun güçlü Beşiktaş'ını kurmak isteyen siyah- beyazlı yönetim, Rachid Ghezzal'in yerine yıldız bir isim arayışı içerisine girmişti. Takvim'de yer alan haberde Beşiktaş'ın daha önce de gündeme gelen Ajax'lı Steven Berghuis'i gündemine aldığı öğrenildi.
Sağ kanat dışında sol kanat ve 10 numarada da forma giyebilen Steven Berghuis son derece tecrübeli ve klas bir isim. 32 yaşında ve 1.82 boyunda olan Berghuis 46 kez giydiği Hollanda Milli Takım forması ile 2 gol attı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro civarında olan Berghuis'in 2025 yılının haziran ayına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.
İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un da bu oyuncuyu istediğini yönetime ilettiği de gelen haberler arasında. Berghuis'in piyasa değeri her ne kadar 8 milyon Euro olsa da kulübü Ajax ile sadece 1 yıllık sözleşmesinin kalmış olması Siyah-Beyazlı kurmaylara daha uygun bir fiyatta anlaşma imkanı sağlayabilir.
Hollandalı sağ kanadın menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği ifade ediliyor. Sağ kanat dışında sol kanat ve 10 numaralı mevkide de forma giyebilen Steven Berghuis, bu sezon 26 resmi maçta 7 gol atarken 10 da asiste imza attı.