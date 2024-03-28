Trendyol Süper Lig'de bu sene istediği performansı ortaya koyamayan ve zirve yarışından bir hayli uzak kalan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Buna göre siyah-beyazlılar, daha öncede girişimde bulunduğu milli yıldız Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Fotomaç'ın haberine göre sezon başında da listesinde olan Yusuf Yazıcı için yeniden girişimde bulunma kararı aldı. Önümüzdeki sezon özellikle hücum hattını güçlendirmek isteyen yönetim, sadece yabancı değil kaliteli yerli isimlerle de bu bölgede alternatifli bir kadro hazırlamak istiyor. Birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar, sezon başında da transfer listesinde yer alan Yusuf Yazıcı için bir kez daha düğmeye bastı. 2019'da 18.5 milyon euro bedelle Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan 27 yaşındaki Yusuf'un sözleşmesi sezonun sonunda bitiyor.

BÜYÜK KULÜPLER TAKİPTE

Fransız ekibiyle yapılan görüşmelerde sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varamayan Yusuf Yazıcı için Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde Fransa'ya çıkarma yapması bekleniyor. Asıl mevkii 10 numara olan Yusuf, bu bölgenin dışında kanatlarda ve forvette de oynayabiliyor. Bu sezon 36 maçta 10 gol ve 3 asistlik performansı ile dikkat ecen tecrübeli futbolcunun sadece Türkiye'den değil yurt dışından da taliplileri var. Rus ve İtalyan ekiplerinin de yakın takibe aldığı Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakmasını, siyah-beyazlılar için avantaj olarak gösteriliyor.

Profesyonel kariyerinde 261 maça çıkan Yusuf, 62 gol attı, 38 de asist yapmayı başardı. A Milli Takım formasını da 42 kez terleten Yusuf Yazıcı 3'te gol kaydetti. Yusuf, altyapısında yetiştiği ve iki dönem formasını giydiği Trabzonspor'da 120 resmi maça çıkarken bu periyotta 27 gol atıp 22 de asist yaparken toplamda 49 gole direkt katkı sağladı.