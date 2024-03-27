TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Süper Lig'in genç yıldızına kanca! Samet Aybaba çok beğendi
Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, birçok oyuncu arayışına devam ediyordu. Yaz transfer döneminde sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların, Süper Lig'in yıldız ismiyle ilgilendiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 27.03.2024- 15:22