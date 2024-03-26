Haberler Beşiktaş Haberleri TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Brezilyalı golcü! Aboubakar'ın yerine gelecek

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Brezilyalı golcü! Aboubakar'ın yerine gelecek Bu sezonu unutmak ve eski gücünü yakalamak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezon şampiyonluk yarışında olmak isteyen siyah-beyazlı ekip hücum hattına takviye yapacak. Yönetim, Aboubakar'ın yerine yıldız ismi düşünüyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2024- 06:40









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Yeni sezon için transfer çalışmalarına erkenden başlayan Beşiktaş, Fernando Santos'un talebi üzerine forvet transferine ağırlık verildi.

Fotomaç'ın haberine göre Genel Koordinatör Samet Aybaba, aradığı ismi Azerbaycan'da buldu. Azerbaycan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Leverkusen maçlarında rakibini bir hayli zorladı. Karabağ'ın bu turnuvada en dikkat çeken isimlerinden birisi Olavio Juninho oldu.