TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Brezilyalı golcü! Aboubakar'ın yerine gelecek
Bu sezonu unutmak ve eski gücünü yakalamak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezon şampiyonluk yarışında olmak isteyen siyah-beyazlı ekip hücum hattına takviye yapacak. Yönetim, Aboubakar'ın yerine yıldız ismi düşünüyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Yenisezon için transfer çalışmalarına erkenden başlayan Beşiktaş, Fernando Santos'un talebi üzerine forvet transferine ağırlık verildi.
Fotomaç'ın haberine göre Genel Koordinatör Samet Aybaba, aradığı ismi Azerbaycan'da buldu. Azerbaycan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Leverkusen maçlarında rakibini bir hayli zorladı. Karabağ'ın bu turnuvada en dikkat çeken isimlerinden birisi Olavio Juninho oldu.
Beşiktaş, 27 yaşındaki Brezilyalı golcü için resmen harekete geçti. Karabağ kulübünün, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken tecrübeli oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edilirken, siyah-beyazlıların bu rakamı düşürürek oyuncuyu İstanbul'a getirtmeyi hedeflediği belirtildi.
ÜÇ FARKLI MEVKİDE OYNAYABİLİYOR
Siyah-beyazlıların peşine düştüğü Juninho'nun asıl mevkii santrfor. Ancak 27 yaşındaki oyuncu bu bölge dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.
Brezilyalı oyuncu bugüne kadar forma giydiği 217 resmi maçta 44 gol atarken, 12 de asist yaptı.