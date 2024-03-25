Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın ardından Beşiktaş'ın efsane isimleri kulüpte görev almaya devam ediyor. Beşiktaş'ın eski futbolcuları Kadir Akbulut ve Süleyman Oktay, siyah beyazlıların scout ekibine katıldı. İşte detaylar...

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; scout ekibi Ulvi Güveneroğlu yönetiminde, Samet Aybaba ve yardımcıları Emrah Bayraktar ile Emir Şiranlı'ya bağlı olarak çalışmalarını sürdürecek.