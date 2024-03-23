Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sezon sonu transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba futbolcu izlemeye devam ederken o isim hakkında olumlu rapor verdi. İşte Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı o isim...

Fotomaç'ın haberine göre Samet Aybaba'nın izlediği maçlarda en çok etkilendiği oyuncunun Karabağ'da forma giyen 27 yaşındaki yıldız Juninho olduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yönetim; Azerbaycan ekibinin Leverkusen ile oynadığı 2-2 ve 3-2 biten maçlarda attığı 2 golle yıldızlaşan Brezilyalı oyuncu için harekete geçti.