Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes, sezonun ilk bölümünde takımını taşıyan isim olmuştu. Portekizli orta saha oyuncusu, özellikle devre arası transfer döneminde büyük bir düşüş yaşamıştı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Gedson Fernandes'in performansının düşme nedeni belli oldu!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta performansı yüksek olarak büyük beğeni alan Gedson Fernandes'in son zamanlardaki formsuzluğu eleştiri konusu olmuştu. Şimdi ise Portekizli yıldızın performansının düşme nedeni belli oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 22.03.2024- 10:17
Gedson'un yaşadığı performans düşüklüğünün konusu ise büyük merak konusu oldu. Portekizli yıldızın performansını düşüren üzüntünün asıl nedeni belli oldu.
GEDSON'UN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ!
Fanatik'in haberine göre; 25 yaşındaki futbolcu, yıllık ücretler konusunda rahatsız olduğunu belirtti. Yıldız oyuncu, özellikle Al Musrati'nin yıllık 2.7 milyon Euro net ücret kazandığını öğrendikten sonra bir hayli moralini bozdu.