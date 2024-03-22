Gedson, "Geçtiğimiz eylül ayında 500 bin Euro iyileştirme ile 1.7 milyon Euro yıllık ücretim var. Ara dönemde takıma katılan birine bunun iki katını verip, daha iyi performans beklemek hayal kırıklığı yarattı" şeklinde görüş bildirdi.