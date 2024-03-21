Beşiktaş büyük umutlarla takımın başına getirilen Fernando Santos yönetiminde de istediği sonuçları alamıyor. Fotomaç'ın haberine göre Portekizli teknik adamın oynattığı oyun ve aldığı skorlar taraftarı da tatmin etmiyor. Ziraat Türkiye Kupası hedefi devam etse de camianın önemli bir bölümü gelecek sezona deneyimli teknik adamla devam etmek istemiyor. Yönetim içinde de fikir ayrılıkları olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin bazıları gelecek sezona Santos ile başlamak istemiyor. Ancak Başkan Hasan Arat, 5 teknik adam değişikliğinin yaşandığı sezonda yeniden teknik direktör gündemi oluşturmak istemiyor. Türkiye Kupası hedefine odaklanan Arat'ın sezon sonunda bir değerlendirme yapacağı ifade edildi. Yönetiminin Santos kararında, Türkiye Kupası'nın belirleyici olacağı öngörülüyor. Beşiktaş'ın kupayı alamaması halinde deneyimli hocayla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kupanın kazanılması halinde ise sezon sonunda durum değerlendirmesi yapılıp, hocanın geleceğine orada karar verilmesi bekleniyor.