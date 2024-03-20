BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Yaprak dökümü başladı! Sezon sonu 3 isim yolcu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta iç transfer harekatı devam ediyor. Siyah-beyazlıların iki tecrübeli futbolcusu Salih Uçan ve Cenk Tosun'la devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken Hırvat futbolcu Ante Rebic'de aynı kaderi yaşayacak isimler arasında. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2024- 06:40