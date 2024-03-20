BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Yaprak dökümü başladı! Sezon sonu 3 isim yolcu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta iç transfer harekatı devam ediyor. Siyah-beyazlıların iki tecrübeli futbolcusu Salih Uçan ve Cenk Tosun'la devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken Hırvat futbolcu Ante Rebic'de aynı kaderi yaşayacak isimler arasında. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları devam ederken, iç transferde yapılan iki görüşmeden de 'olumsuz' sonuç çıktı. Yönetim sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan'la yaklaşık 1 ay önce yapılan görüşmede "Haftaya size rakam bildireceğiz" ifadelerini kullansa da, iki yıldıza da ne sözleşme süresi ne de yıllık ücret konusunda bir teklifte bulunulmadığı belirtildi. Siyah-beyazlı yetkililerin görüştüğü takımın iki yerli tecrübeli isimleri Cenk ile Salih'in gemileri yaktığı ifade edildi.
ABD VE AVRUPA KULÜPLERİ YAKIN TAKİPTE Fotomaç'ın haberine göre Cenk Tosun'un kendisiyle yapılan görüşmeden istediğini alamayınca sezon sonunu beklememe kararı aldı. Oynadığı son 11 lig maçında yalnızca 1 gol atabilen tecrübeli oyuncunun performansı yönetimde soru işaretleri yarattı. 32 yaşındaki yıldız oyuncuya "En kısa sürede yeni teklifimizi yapacağız" söze verilmesine rağmen, aradan yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen teklif yapılmadı. ABD ve bazı Avrupa kulüplerinin radarında olan Tosun Paşa'nın bu nedenle kendisine yeni takım arayışlarını hızlandırdığı belirtildi.
YETKİLİLER GARANTİ VERDİ AMA... Salih'in da sezon sonunda takımdan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Sadece Hasan Arat döneminde değil, Ahmet Nur Çebi döneminde de sözleşme uzatma konusunda neredeyse 'garanti' verilen Salih'e, bugüne kadar resmi bir teklifte bulunulmaması tecrübeli futbolcunun moralini bozdu. Teknik direktör Santos'un iki oyuncu için de "Onlarla yola devam edelim" raporuna rağmen yönetimin bu konuyu son derece ağırdan alması nedeniyle hem Cenk hem Salih'le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
ÜCRETLERDE MAKAS AÇILDI Beşiktaş ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın görüşmelerinde bu noktaya gelinmesinin asıl nedeninin 'ücret' konusundan kaynaklandığı belirtildi. Beşiktaş yönetimi yerli oyunculara TL bazında sözleşme yapılması şartı koyarken, neredeyse sezonun yarısında forma şansı bulmayan hatta kadroya bile giremeyen yabancıların ise halen euro bazında kazanmaya devam etmeleri; yapılan görüşmelerin tıkanmasında başrol oynadı.
ANLAŞMALI AYRILIK Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Ante Rebic hayal kırıklığı oldu. Bu sezon 5. teknik direktör olan Fernando Santos'un da gözüne giremeyen Hırvat futbolcu ile 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı. İdman ve maç performansıyla varlık gösteremeyen Rebic'le Beşiktaş yönetimi yolları ayırmak isterken formül arayışı da başladı. İtalya'dan talipleri olduğu konuşulan Rebic'in karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor. Beşiktaş yönetimi bu süreçte gelecek sezonki maaştan en az hasarla kurtulmanın peşinde olacak.