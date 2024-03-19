Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim gelirken, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcu ile yollar ayrılacak...
Beşiktaş'ta o yıldızla yollar ayrılacak! Sözleşmesi feshediliyor
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon siyah-beyazlı ekipte istenilen performansı veremeyen o yıldızın sözleşmesi feshedilecek. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
BAŞKAN, KARARI VEREBİLİR
Beşiktaş'ın peş peşe yaşadığı kayıplar sonrasında teknik direktör Fernando Santos'un da takımdaki geleceği iyice sorgulanmaya başladı. Büyük umutlarla takımın başına getirilen Portekizli teknik adamın, Türkiye Kupası'nı kazansa bile ligdeki kötü tablodan dolayı sezon sonunda gönderilme ihtimali bulunuyor. Lig bitimine kadar hoca değişimine olumsuz bakan başkan Hasan Arat'ın, sezon sonunda ise değişim kararı alabileceği belirtildi.
ANTE REBIC'LE FESİH YAPILACAK
Fanatik'in haberine göre; Kartal'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Ante Rebic hayal kırıklığı oldu. Bu sezon 5. teknik direktör olan Fernando Santos'un da gözüne giremeyen Hırvat futbolcu ile 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı.