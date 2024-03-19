ANTE REBIC'LE FESİH YAPILACAK

Fanatik'in haberine göre; Kartal'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Ante Rebic hayal kırıklığı oldu. Bu sezon 5. teknik direktör olan Fernando Santos'un da gözüne giremeyen Hırvat futbolcu ile 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı.