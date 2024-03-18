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Beşiktaş'a teknik direktör dayanmıyor! Beşiktaş artık adeta 'hiçbir teknik direktörün başarılı olamadığı bir kulüp' haline geldi. Yakın tarihlerde defalarca kez hoca değiştiren Beşiktaş başarıyı yakalayamadı. İşte detaylar... Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2024- 12:55









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2020 - 2021 sezonunda Sergen Yalçın'la şampiyon olan siyah beyazlılar, sonraki sezonları iyi planlayamadığı için başarıyı yakalayamadı. Bu süre zarfında, yapılan onlarca transfere rağmen beklenen sonuçlar alınamayınca, sürekli teknik direktör değişimi yaşandı ve kulüp teknik direktör öğütmeye başladı. Buna son örnek de dünyaca ünlü teknik adam Fernando Santos'un, büyük şovlarla takımın başına getirilmesine rağmen, 14 maç sonunda kalıp kalmayacağının sorgulanır hale gelmesi oldu. Hatta yönetim içinde kendisini istemeyen yöneticilerin olduğu, bu durumun sezon sonunda değerlendirmeye alınacağı yönündeki haberler de sıklıkla basında yer almaya başladı.

ŞAMPİYONLUKTAN SONRAKİ SEZONLAR İYİ PLANLANAMADI Sergen Yalçın'la kazanılan 2021 şampiyonluğundan sonraki sezonlarda, transfer başarısını neredeyse hiç sağlayamayan Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki eski yönetim, çareyi sürekli teknik direktör değiştirmekte aradı. Önce Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çektikten sonra Sergen Yalçın görevi bıraktı ve yerine altyapı antrenörü Önder Karaveli geldi. Sonu gelmeyen hoca değişiminin ilk hareketiydi bu. Önder Karaveli 30'uncu haftaya kadar takımın başında kaldı ve 30'uncu haftadaki Hatayspor beraberliğinden sonra baskılara dayanamadığını söyleyip görevini bıraktı.