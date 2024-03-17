Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Onur Bulut ve Jonas Svensson'un performanslarından memnun olmayan teknik direktör Fernando Santos, kaliteli bir sağ bek transferi için yönetimle görüşme gerçekleştirdi.
Beşiktaş'a süper panzer! Sezon sonu için harekete geçildi
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, gelecek sezonun planlamalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Svensson ile Onur Bulut'un yerine oyuncu transfer etmek isteyen siyah-beyazlı ekip Alman yıldıza kancayı taktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 17.03.2024- 06:40
Takvim'in haberine göre; bu görüşme sonrasında harekte geçen siyah-beyazlı Yönetim, Alman devi Borussia Dortmund'ta forma giyen 28 yaşındaki Alman yıldız Marius Wolf'u listesine ekledi. Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli oyuncunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temasa geçecek.
Bu sezon 22 maçta forma giyen yıldız oyuncu gol atmayı başaramasa da 1 asistlik katkı yaptı.