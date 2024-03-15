Fernando Santos'tan flaş tranfser talebi! "Onun gibi olmasın"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta kadro planlamaları devam ediyor. Bu sene zirve yarışından uzak kalan siyah-beyazlılarda yaz transfer çalışmaları da bir yandan sürerken Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'tan yönetime flaş bir transfer talebi geldi. Portekizli çalıştırıcı, o ismi örnek göstererek "onun gibi olmasın" diyerek transfer görüşünü yönetime iletti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2024- 09:57