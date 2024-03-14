Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar kararı! Yollar ayrılacak mı?

Beşiktaş'ta 3. dönemini geçiren ve sezona iyi başlamasına karşın performansı düşen Aboubakar, Fenerbahçe derbisinin ardından yeni yönetimin tercihi ile kadro dışı bırakılmıştı. Teknik direktörlük koltuğuna Fernando Santos'un gelmesiyle kadroya geri dönen tecrübeli golcü, beklenen katkıyı veremedi. Siyah-beyazlı ekip, Kamerunlu futbolcunun geleceği hakkında flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2024- 10:38