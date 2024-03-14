Beşiktaş'ta karar verildi! Fernando Santos'tan Rachid Ghezzal ve Ante Rebic tercihi

Trendyol Süper Lig'de bu sene kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta işler istenildiği gibi gitmiyor. Ligde en son Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup olan siyah-beyazlılarda gelecekleri merak edilen Rachid Ghezzal ve Ante Rebic için karar verildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2024- 10:49