Beşiktaş'ta karar verildi! Fernando Santos'tan Rachid Ghezzal ve Ante Rebic tercihi
Trendyol Süper Lig'de bu sene kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta işler istenildiği gibi gitmiyor. Ligde en son Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup olan siyah-beyazlılarda gelecekleri merak edilen Rachid Ghezzal ve Ante Rebic için karar verildi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta müsabakasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş, rakibine 2-0 mağlup olarak İstanbul'a puansız döndü. Portekizli teknik adam Fernando Santos yönetiminde gol yollarında problem yaşayan Kara Kartal'da tecrübeli antrenör gelmeden önce Beşiktaş, 19 lig maçında 30 gol kaydetmişti.
69 yaşındaki teknik direktör yönetiminde ise siyah-beyazlılar 10 karşılaşmada 9 kez fileleri sarstı. Bu istatistikle Beşiktaş, bu sezon görev yapan teknik direktörler arasında en düşük gol ortalamasını 0,9'la Portekizli çalıştırıcı idaresinde yaşadı.
Beşiktaş yönetimi, bu sezon beklentilerin altında kalan Rachid Ghezzal ve Ante Rebic ile yollarını ayırma kararı aldı. Ghezzal'ın ayak tabanından yaşadığı sakatlık, onun kariyerini çıkmaza soktu.
Uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra sahalara geri dönen yıldız oyuncu eski performansını bir türlü ortaya koyamadı.
Diğer yandan Sabah'ın haberine göre Fernando Santos'un kadroya dahi almadığı Hırvat yıldız Ante Rebic ile yolların kesin olarak ayrılacağı ortaya çıktı.