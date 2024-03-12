Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu ve mücadeleyi 2-0 kaybetti.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Forma süresi bulamıyordu! Kazandığı para dudak uçuklattı
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni sezon transferlerinden olan Ante Rebic'in takıma maliyeti dudak uçuklattı. Hırvat oyuncunun siyah-beyazlı ekipte kazandığı para ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 12.03.2024- 15:29
Siyah-beyazlı ekipte bu sezon yeni transferlerden istenen verim alınamıyor. Jean Onana, Emrecan Bulut, Daniel Amartey gibi isimler performansını veremedi.