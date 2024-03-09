Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmazı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar, son yaşanan olaylar nediyle taraftarlardan büyük tepki görüyor. Kamerunlu golcünün takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Bu konu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2024- 10:31