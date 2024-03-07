Bu sezon ara transfer döneminde önemli takviyelere imza atan Beşiktaş ile ezeli rakibi Fenerbahçe, sezon sonu için de transferde karşı karşıya gelecek gibi görünüyor. Süper Lig'in iki devi de İtalya'da forma giyen yıldız oyuncu için devreye girdi. Ligdeki bu rekabet, daha sezon bitmeden transfer yarışına yansıdı. Beşiktaş ile Fenerbahçe yeni sezon için kadro planlaması çalışmalarını sürdürürken, genç yıldız için karşı karşıya geldi.
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ile Fenerbahçe o isim için karşı karşıya!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in dev takımları Beşiktaş ile Fenerbahçe bir rekabete daha girdi. İki ekip, İtalya Serie A'da oynayan o futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...
GİRİŞİMLER BAŞLIYOR
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, devre arasında Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muci ve Al Musrati'yi kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe ile transferinin son gününde atağa kalkan Beşiktaş, İtalya'da forma giyen kanat oyuncusunun peşine düştü.
Ezeli rakipler, İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de forma giyen Lameck Banda'yı takibe aldı. Her iki takımın da sezon sonunda 23 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimde