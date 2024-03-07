Bu sezon ara transfer döneminde önemli takviyelere imza atan Beşiktaş ile ezeli rakibi Fenerbahçe, sezon sonu için de transferde karşı karşıya gelecek gibi görünüyor. Süper Lig'in iki devi de İtalya'da forma giyen yıldız oyuncu için devreye girdi. Ligdeki bu rekabet, daha sezon bitmeden transfer yarışına yansıdı. Beşiktaş ile Fenerbahçe yeni sezon için kadro planlaması çalışmalarını sürdürürken, genç yıldız için karşı karşıya geldi.