Beşiktaş'ta Omar Colley'in cezası açıklandı!

Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Omar Colley'in cezası belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Galatasaray maçında direkt kırmızı kart gören Omar Colley'in cezası açıklandı.

TFF'den yapılan resmi duyuruda Colley'e 1 maç ceza verildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu OMAR COLLEY'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Böylelikle Omar Colley, siyah beyazlıların 29. haftada oynayacağı Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Colley, 30. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde ise görev alabilecek.