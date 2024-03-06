Beşiktaş'ta yıldız futbolcu idmanda yer almadı sebebi ise...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Yıldız futbolcu Al-Musrati idmanda yer almadı. İşte detaylar...

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılarda eşinin doğumu için Portekiz'e giden Al Musrati, idmanda yer almadı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, idmana iki grup halinde başladı. İlk grup sahada; ısınma koşuları, 5'e 2 ve pas çalışması yaptı. İkinci grup ise U19 takımıyla hazırlık maçı oynayarak günü tamamladı.

Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.