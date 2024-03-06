Beşiktaş'ta sil baştan! 9 oyuncu ile yollar ayrılacak

Beşiktaş'ta sil baştan! 9 oyuncu ile yollar ayrılacak

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş'ta gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Kadroda yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlayan yönetim 9 isimle yolları ayırmayı düşünüyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2024- 12:10