Haberler Beşiktaş Haberleri Ömer Üründül Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi!

Ömer Üründül Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi! Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında dev derbide Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Çekişmeli maç sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Galatasaray, 9 yıl sonra deplasmanda siyah-beyazlıları mağlup etmeyi başardı ve ligde liderliğini sürdürdü. Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül, Beşiktaş-Galatasaray derbisini dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte o yazı... Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2024- 09:16









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Futbol kalitesi vasatı dahi bulmayan tatsız tuzsuz derbiyi 3 puanla kapatan Galatasaray, şampiyonluk yarışında avantaj elde etti. Daha ikinci dakikada, hiç pozisyon yokken bir korner atışında Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı sürpriz golle Galatasaray çok erken hem skor hem de moral avantajı yakaladı.

Ondan sonra oyunu genelde kontrol altında tuttular. Rashica ile gelen birkaç tehlikeyi de net pozisyona dönüşmeden hasarsız atlattılar. Bu yarıda Kerem Demirbay takımı çok iyi yönlendirdi. İkinci devrede Beşiktaş'tan bir baskı geldi. Ama bu çok etkili değildi.