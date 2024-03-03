Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un kararıyla affedilen ve takıma geri dönen Vincent Aboubakar ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a müjde! Vincent Aboubakar'a teklif var
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Kamerunlu golcüsü Aboubakar'a teklif geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 03.03.2024- 06:40
Takvim'in haberine göre; Brezilya Ligi ekiplerinden Botafogo'nun Kamerunlu yıldız için Siyah-Beyazlılar'a teklif yaptığı öğrenildi. Hem Beşiktaş hem de Aboubakar'ın teklifi değerlendirdiği ifade edildi.
Brezilya'da transfer dönemi 7 Mart'ta sona erecek. Bu tarihe kadar Aboubakar ile ilgili bir gelişmenin yaşanabileceği de gelen haberler arasında. Yıldız ismin sözleşmesi 2025'tebitecek.