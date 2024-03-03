Beşiktaş'tan olay paylaşım! "Miyavlama duyduk"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Derbi galibiyeti sonrası sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermede bulundu.
Bu paylaşım tepki çekerken, siyah-beyazlılardan olay bir yanıt geldi.
Yapılan paylaşımda, "Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!" denildi.
HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK CİMBOM! ???? pic.twitter.com/Jlxq5kJPRQ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 3, 2024
Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk! https://t.co/ygHawjclsV— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 3, 2024