Beşiktaş'tan olay paylaşım! "Miyavlama duyduk"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Galibiyet sonrası sarı-kırmızılıların paylaşımı tepki çekerken, siyah-beyazlılardan olay bir yanıt geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Derbi galibiyeti sonrası sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermede bulundu.

Bu paylaşım tepki çekerken, siyah-beyazlılardan olay bir yanıt geldi.

Yapılan paylaşımda, "Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!" denildi.