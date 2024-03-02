Haberler Beşiktaş Haberleri "Beşiktaş kontra atak oynamaz" demişti! Yusuf Sarı'dan Samet Aybaba'ya cevap geldi

"Beşiktaş kontra atak oynamaz" demişti! Yusuf Sarı'dan Samet Aybaba'ya cevap geldi Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı, Adana ekibinde gösterdiği performansla birçok takımla adı transfer söylentileriyle anılmaya başlanmıştı. Adı Beşiktaş ile de geçen milli futbolcu ile ilgili Samet Aybaba, kendisine sorulan soru sonrası "Beşiktaş kontra atak oynamaz" şeklinde cevap vermişti. Yusuf Sarı ise Aybaba'ya cevap verdi. İşte detaylar... Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2024- 12:19 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024- 12:39









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Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Trendyol Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor forması giyen ve başarılı bir performans gösteren Yusuf Sarı'nın transferi ile alakalı verdiği cevap çok konuşulmuştu.

Kendisine "Geçen aylarda Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, sizin hakkınızda "Biz kontra atak oynamayız" demişti. Bu konuda ne söylemek istersiniz?" diye sorulan Yusuf Sarı, Transfermarkt'a verdiği röportajda şöyle cevap verdi: