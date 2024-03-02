"Beşiktaş kontra atak oynamaz" demişti! Yusuf Sarı'dan Samet Aybaba'ya cevap geldi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı, Adana ekibinde gösterdiği performansla birçok takımla adı transfer söylentileriyle anılmaya başlanmıştı. Adı Beşiktaş ile de geçen milli futbolcu ile ilgili Samet Aybaba, kendisine sorulan soru sonrası "Beşiktaş kontra atak oynamaz" şeklinde cevap vermişti. Yusuf Sarı ise Aybaba'ya cevap verdi. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 02.03.2024- 12:19 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024- 12:39