Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında sahasında dev derbide Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları devam ediyor. İşte detaylar...

Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale taktik maçı ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.