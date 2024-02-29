Beşiktaş'tan flaş Halil Umut Meler açıklaması!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Bu mücadelenin hakemi Halil Umut Meler olurken siyah-beyazlı takımdan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Galatasaray ile karşılaşacak.

Bu mücadelenin hakemi Halil Umut Meler olurken siyah-beyazlı takımdan flaş bir açıklama geldi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maçın hakemi Halil Umut Meler oldu!

Ligin en kritik haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maça atanan Halil Umut Meler ve tüm hakem heyetinin, saha dışında oluşacak tüm spekülasyonlardan, saha içi güzel oyunun doğasına aykırı hareketlerden etkilenmeyerek adil ve hakkaniyet esaslı yönetim göstereceğine inanıyoruz.