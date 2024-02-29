Beşiktaş'ta Futbol Şubesi Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Direktörü Samet Aybaba açıklamalarda bulundu. Yapılacak transferler hakkında konuşan iki isim, genç yıldız Semih Kılıçsoy hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ta Futbol Şubesi Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Direktörü Samet Aybaba açıklamalarda bulundu. Yapılacak transferler hakkında konuşan iki isim, genç yıldız Semih Kılıçsoy hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Samet Aybaba: Hedefimiz yine Muçi ve Al-Musrati gibi oyuncular almak. 7-8 yabancı oyuncu alınacağına, 2-3 tane kaliteli ismi tercih edeceğiz. 17 yabancı oyuncumuz var. Bu sayıyı düşürmek zorundayız. Cenk Tosun ve Salih Uçan ile önümüzdeki hafta görüşeceğiz.

Beykoz'daki 21 dönüm arsa artık Beşiktaş Kulübü'nün. Oradaki arsa ile ilgili sıkıntı kalmadı. Tesisleşme ile ilgili ciddi adımlar atıyoruz.

Semih Kılıçsoy'un arkasından 6-7 oyuncumuz daha geliyor. Bu çocuklar Fulya'da sentetik çimde çalıştı. Bu imkanları düzelteceğiz.

"Semih Kılıçsoy sizin gibi bir nesli Beşiktaşlı yapabilir mi, sizin gibi efsane olabilir mi?"

Feyyaz Uçar: Manchester Cityli de yapabilir.