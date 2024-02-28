Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı!
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2024- 12:27 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024- 12:32
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
Saat 20.45'te başlayacak zorlu karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.
Öte yandan Beşiktaş - Konyaspor mücadelesinin VAR hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, kritik maçın VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu oturacak.
DİĞER HABERLER