Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

Saat 20.45'te başlayacak zorlu karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.

Öte yandan Beşiktaş - Konyaspor mücadelesinin VAR hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, kritik maçın VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu oturacak.