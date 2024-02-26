Beşiktaş'ta son zamanların yükselen yıldızı Semih Kılıçsoy bütün futbolseverlerin alkışını toplamayı başardı. Attığı gollerle takımına galibiyeti getiren isimlerden biri olan genç yıldız, İstanbulspor maçında Dortmund ve Leipzig kulübü scoutları tarafından izlendi.