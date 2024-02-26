BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Semih Kılıçsoy fırtınası sürüyor! Avrupa devleri müdavimi oldu
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında deplasmanda İstanbulspor'u 2 golle mağlup eden Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy fırtınası sürüyor. İstanbulspor maçını da boş geçmeyen yıldız futbolcu, Avrupa devleri tarafından rahat bırakılmıyor. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 2-0 üstün ayrıldı.
Kara Kartal'a 3 puanı getiren golleri 23. dakikada son zamanların yükselen yıldızı Semih Kılıçsoy ve 54. dakikada yeni transfer Ernest Muci getirdi.
Fernando Santos'un öğrencileri deplasmanda galip gelerek puanını 46 yaptı ve aynı puanı bulunan Trabzonspor'un arkasında 4. sırada yerini aldı. Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.
Beşiktaş'ta son zamanların yükselen yıldızı Semih Kılıçsoy bütün futbolseverlerin alkışını toplamayı başardı. Attığı gollerle takımına galibiyeti getiren isimlerden biri olan genç yıldız, İstanbulspor maçında Dortmund ve Leipzig kulübü scoutları tarafından izlendi.
Öte yandan Sabah Gazetesi'nin haberinde Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın Galatasaray ve Tümosan Konyaspor'la oynayacağı maçlarda da İngiliz, Alman, İtalyan ve İspanyol kulüpleri tarafından yakından takip edileceği aktarıldı.