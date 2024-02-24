Beşiktaş İstanbulspor hazırlıklarını tamamladı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 27'nci haftasında, yarın saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor ile karşılaşacak.
Hazırlıklarımız devam ediyor. 🦅#İSTvBJK pic.twitter.com/Tc9RsfbzSv— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 23, 2024