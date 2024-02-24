Beşiktaş İstanbulspor hazırlıklarını tamamladı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2024- 18:51