Beşiktaş Arda Berk Özüarap ile profesyonel sözleşme imzaladı

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig devlerinde Beşiktaş, 18 yaşındaki genç futbolcu Arda Berk Özüarap ile profesyonel sözleşme imzaladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç sağ bek Arda Berk Özüarap ile bir araya geldi.

Siyah-beyazlı ekip, 18 yaşındaki genç futbolcu Arda Berk Özüarap ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2018 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren, Arda Berk Özüarap ile 2027-28 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı. Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arda Berk Özüarap'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.