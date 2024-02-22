KOPENHAG'LA İKİ YILLIK DAHA ANLAŞMASI VAR Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Kopenhag – Manchester City maçını izleyen Aybaba'nın Vavro'yu takip ettiği öğrenildi. İngiliz devine karşı 3-1 kaybedilen maçta 90 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Danimarka ekibinde ise 34 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.