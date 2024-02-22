Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u yenip rahat bir nefes alan Beşiktaş, devre arası transfer dönemini de hereketli geçirdi. Al-Musrati ve Ernest Muci transferleriyle ses getiren siyah-beyazlılar, stoper içinse Joe Worrall'ı takıma kazandırdı. Yaz transfer sezonu için kolları şimdiden sıvayan Beşiktaş yönetimi, Samet Aybaba'nın izleyip onay verdiği Slovak stoperin transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Tümosan Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek moral depolayan Beşiktaş, daha kaliteli bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, yaz transfer sezonu için çalışmalarına başlarken diğer yandan da oyuncu izlemeye devam ediyor.
Ara transferde kadrosuna Joe Worrall, Ernest Muçi ve Al-Musrati hamlelerini yapan siyah-beyazlılarda gözler yaz dönemine çevrildi. Futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba, savunmaya takviye için arayışlarını sürdürürken rota Avrupa'nın kuzeyi oldu.
Fotomaç'ın haberine göre Kara Kartal, Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag forması giyen 27 yaşındaki stoper Denis Vavro'yu gündemine aldı. Devre arsında Joe Worral'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, yeni sezonda İngiliz stoperin yanına Vavro'yu da getirerek sağlam bir defans hattı kurmak istiyor.
KOPENHAG'LA İKİ YILLIK DAHA ANLAŞMASI VAR
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Kopenhag – Manchester City maçını izleyen Aybaba'nın Vavro'yu takip ettiği öğrenildi. İngiliz devine karşı 3-1 kaybedilen maçta 90 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Danimarka ekibinde ise 34 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.
Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekibi Lazio'dan 4.5 milyon euro bonservisle transfer edilen Denis Vavro'nun İtalyan kulübüyle 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Siyah-beyazlılar, yaz transfer sezonunda Denis Vavro için Kopenhag'ın kapısı resmen çalacak.